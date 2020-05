Lemmikloomaallergia: kust see tuleb ja kuidas leevendust leida? 

„Allergia on evolutsiooni ja tsivilisatsiooni haigus. See on immuunsüsteemi moonutatud kaitsereaktsioon, mis organismile halba teeb,“ ütleb allergoloog Larissa Rodman. Mida tsiviliseeritum ja puhtam on keskkond, seda sagedasemaks muutuvad ka allergia­juhud.

Igavlev immuunsüsteem

„Immuunsüsteemil hakkaks just nagu igav, kui ühegi sissetungija, infektsiooni ega haiguse vastu võitlema ei pea. Nii ta siis otsib endale tegevust ning leiabki midagi, mille vastu organismi kaitsma hakata: õie- või kodu­tolm, lemmiklooma eritise osised või mõne toiduaine koostisosad,“ räägib dr Rodman.