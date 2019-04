Kodu Kas teadsid? 4 fakti meeallergiast Liina Hergauk , täna, 21:15 Jaga: M

Kobby Mendez, Unsplash

1. Mesi koosneb suures osas glükoosist, fruktoosist ja veest, mis reeglina allergiat ei põhjusta. Igas mees leidub aga õietolmu, vähe küll, aga piisavalt mee päritolu määramiseks ja tundlikule inimesele allergilise reaktsiooni tekitamiseks.2. Enamik inimesi on allergilised tuultolmlevalte taimede suhtes. Mesilased seevastu koguvad enamasti hoopis putuktolmlevate taimede õietolmu. Erandiks on kevadel õitsevad pajud.3. Inimesed, kellel on õietolmuallergia kevadiste taimede suhtes, võiksid proovida hilist kanarbiku mett ning vastupidi – sügiseste taimede suhtes tundlik inimene võiks tarbida kevadist mett.4. Õietolmukogus on mees siiski suhteliselt väike ning kui mett tarbida algul väikestes kogustes ning aja jooksul doosi tõsta, siis peaks igasugune mesi ka mõõduka allergia puhul tarvitatav olema.