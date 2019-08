6 nippi, kuidas marju õigesti sügavkülmutada 

2. Kui marju on vaja tükeldada või purustada , tehke seda võimalikult kiiresti, kuna alates marja kesta purustamisest algab ka C-vitamiini lagunemine. Pange marjasegu kohe karpidesse või kottidesse ning sulgege õhukindlalt.

3. Soovitav on marjad enne külmutamist külmkapis jahutada (u 4-6 tundi) ning alles seejärel sügavkülma panna. Jahtunud marjad külmuvad kiiresti ning neis moodustuvad väga väikesed jääkristallid.

5. Kõige tervislikum on külmunud marju koheselt süüa, ilma sulatamiseta.

6. Kui on vaja marju sulatada, siis on parem kui see toimuks aeglaselt. Pange jäätunud marjad külmkapi jahekambrisse ning laske järgmise päevani sulada. Nõnda hoiate ära kiire sulamisega kaasneva marjarakkude ja -kesta purunemise. Nii hoiab ära ka õhuhapniku pääsu marjade sisemusse koos vältimatult kaasneva C-vitamiini lagunemisega.