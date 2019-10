Pime aeg koputab uksele: meisterda helkurile vahva värviline pael! 

Piisab, kui riputada helkur ilusa käsitsi punutud paela otsa. Üks kiire võimalus mitmevärvilise ja tugeva paela saamiseks on põimida see samamoodi, nagu on tehtud vanade vardakottide siduspaelu. Kihnus on seda tehnikat nimetatud ponimuseks, mujal lihtsalt ka neljaharuliseks paelaks.Esimesed ponimuse tegemise katsed võivad ebaõnnestuda, kuna tehnika erineb tavapärasest punumisest üsna palju. Tegemist on justkui koordinatsiooniharjutusega, mille käigus peavad kõik kümme sõrme omavahel koostööd tegema. Aga kui lõngade ristamine kord selge on, valmib 30 cm paelajupp paari minutiga.Fotol oleva paela põimimiseks võta nelja värvi lõngu ning jaga need kaheks paariks: sinine ja lilla ühes ning roosa ja roheline teises paaris. Kui punud ponimust esimest korda, soovitan võtta kaht värvi lõngu, et lõngade ristumist lihtsam jälgida oleks.Ponimuse tegemiseks võta neli lõnga, kaks heledat ja kaks tumedat värvi. Sõlmi lõngad ühest otsast kokku ja kinnita paelaots haaknõela või abilõngaga stabiilse kinnituskoha külge.Võta kõik neli lõnga eraldi sõrmede vahele ja hoia ühtlaselt pingul. Üks hele lõng vii vasakule, teine paremale. Heledate lõngade vahelt too üks tume lõng ette, teine vii taha.Nüüd liigub hele lõng vasakust käest tumedate lõngade vahelt paremasse kätte, lõng paremast käest liigub samal moel vasakusse.Jätka, ristates vaheldumisi tumedaid ja heledaid lõngu. Jälgi, et ristumine toimuks alati samas suunas. Lõpeta pael sõlmega.