OSTUHULLUS: 11 küsimust, mida endalt jõuluoste tehes küsida 

Ostuhullus (ingl.k. compulsive buying) ehk psühholoogiline ja füüsiline tarbijakäitumishälve on tõsine sõltuvushaigus. Sellel on sarnaseid jooni mängurluse, suitsetamise, liigsöömise ja alkoholismiga. Seega tasub ennast kõrvalt vaadata kui ostlemine on muutunud hasardiks.

Küsi endalt neid küsimusi:

1. Mõtle järgi, kas sina või võimalikud kingisaajad tõesti vajavad neid tooteid või saad sa naudingu ostmisest kui sellisest?

2. Kas sa saad endale neid otse tegelikult lubada või pead hiljem leppima mitme nädala pikkuse kiirnuudlite dieediga ja üüri maksmata jätma?

3. Kas varjad oste oma perekonna eest ning peale nende sooritamist tunned kahetsust, süüd, häbi ning depressiooni?

4. Kas tunned ärevust kui ostelda ei saa?

5. Kas sõprade-sugulaste asemel eelistad suhelda müüjatega ning sõltud nendepoolsest hinnangust oma ostusooritustele?

6. Kas tunned osteldes enesehinnangu tõusu ning mõjuvõimu puhangut?

7. Kas oled mõelnud, et rikas pole mitte see, kes palju teenib, vaid see kes vähe kulutab?

8. Kas oled pidanud tänu oma ostukirele enne palgapäeva raha laenama?

9. Kas sinu perekonnas on teisi sõltuvushäirete käes kannatajaid?

10. Kas oled mõelnud, mida hakata peale kipsist päkapikuga made-in-china veebuaris?

11. Kas oled mõelnud, et jaanuari allahindlustel on enamik tooteid poole odavamad?