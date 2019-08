Nipid 8 head nõuannet lambanaha puhastamiseks Ideesahver , täna, 21:35 Jaga: M

Kuidas lambanahka hooldada, et see näeks taas välja nagu uus? Foto: Taylor Simpson / Unsplash

Lambanahk on mõnus ja soe sisustuselement, mida leidub ppaljudes kodudes. Olgugi et see on mustust hülgav, võib selle kasutamisel põrandal või istumisalusena ikkagi sattuda ka mõni plekk. Kuidas lambanahka hooldada, et see näeks taas välja nagu uus?