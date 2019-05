Organismi puhastaja: väega võilill 

Võilille juuri korjatakse sügise poole, alates augustist kui taim on jõudnud sellesse korjata vajalikud vitamiinid, et talv üle elada. Oluline on veenduda, et tegu on kindlasti võilillejuurega, kuna sarnase juurega on ka mürgiseid taimi, mis võivad kasu asemel hoopis kahju tuua. Lase neil mõni päev närtsida õhukese kihina lahtiselt. Kui piimmahla enam ei tule, võib neid kuivatada praeahjus 60 kraadi juures.