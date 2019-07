8 soovitust, mille abil meisterdad aeda toreda liivakasti  

Liivakasti meisterdamisel jälgi neid nippe:



1. Vali päikesepoolne aiaosa

Nagu terrassigi puhul, on mõnus, kui mängunurk asub krundi päikesepoolses osas. Otse liivakasti lähedale ei tohiks jääda suuri puid, sest lehed-okkad ja oksad risustavad liiva. Samuti ei ole tark ehitada liivakasti sipelgapesa või mesilastaru lähedusse.



2. Kõige lihtsam on ruudukujuline liivakast

Suurus valitakse muidugi aia mõõtmete ja laste arvu järgi, kuid tasub teada, et ruudukujulist kasti on kõige lihtsam ehitada. Enamasti tehakse liivakast 1,5 x 1,5 meetrine. Kui ehitusoskust ja aega pisut rohkem, siis võib ehitada ruudu asemel ka viis- või kuusnurkse liivakasti.



3. Immutatud või termotöödeldud puit peab kauem vastu

Haljas töötlemata laud võib juba järgmiseks hooajaks ära pehkida, seega tasuks kasutada immutatud või kuumtöödeldud lauda. Immutusvahend on reeglina loodus- ja inimsõbralik, mistõttu pole põhjust muretseda, et selline materjal lastele mängimiseks ei sobi.



4. Kaks terrassilauda = serva kõrgus

Liivakasti äärte kõrgus võiks olla suurusjärgus 25 sentimeetrit ehk sama palju kui kaks standardse laiusega terrassilauda ülestikku.



5. Prussid nurkadeks

Ehitamist tuleb alustada nurgatugede paigaldamisest, sobivad näiteks prussijupid 50 x 50 mm. Prusside külge saab kinnitada külje- ja pealislauad. Kinnitamiseks sobivad terrassikruvid, sest need on töödeldud välitingimustes vastu pidama.



6. Põhjaks geotekstiil

Liivakasti võib sügavuse andmiseks augu kaevata, kuid otseselt pole see vajalik. Küll tasub põhja paigaldada geotekstiil ehk vastupidav riie, mis ei lase rohututtidel liivast läbi kasvada. Geotekstiili müüakse nii rulli kui ka tükkidena.



7. Liivakastiliiv ka ehituspoest

Pärast tekstiili paigaldamist võib täita kasti liivaga. Ka selle saab osta ehituspoest, saada on nii peenemat kui jämedamat liiva, mida võiks omavahel segada. Päris peenike liiv võib kergesti ära lennata, jämedast jällegi ei saa nii ilusaid liivakooke valmistada.



8. Tee liivakastile kate

Kui liivakasti lähedale jääb puid ja põõsaid või peres on ka kass, siis tasub ehitada kastile puidust katteplaat või katta liivakast õhtuti koormakilega.