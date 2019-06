Ekspert annab head nõu: kuidas valida endale sobivat grilli 

Kasuks tuleb, kui gaasigrillil on vähemalt kaks põletit või siis üks suurem ringpõleti. Ühe põletiga gaasigrill ei anna üldjuhul piisavalt kuumust, st grillimisaeg on pikem ja liha jääb kuivem – ei saa nii kiiret ja edukat pruunistamist teha. Mida rohkem põleteid, seda võimsam gaasigrill. Samas mängib siin rolli ka grillipinna suurus – väiksele portfellgrillile piisab ka ühest põletist.

Põletite peal asuvad soojusjagajad, et leek toitu ei kõrvetaks. Malmist restiga grillil on soojusjagajaks malmrest ise (st rest on põletite kohal täidetud vahedega). Hea grill on roostevabast terasest või malmist restiga, sest need juhivad kuumust ühtlaselt ja tekitavad ilusa grillresti mustri. Plekist grillrest on ebastabiilsem ja vähem vastupidav.

Oluline on, et grillil oleks soojendusrest. Kui soojendusresti ei ole grilli standardvarustuses, saab selle ka eraldi juurde osta – kas või mõne teise grillitootja oma, mis oma mõõtudelt sobib (võib olla ka söegrillile mõeldud soojendusrest).

Gaasigrillide puhul on miinuseks puusuitsu lõhna puudumine, plussiks aga mugavus, kiirus ja puhtus. On ka eriti kallid spetsiaalse suitsukastiga gaasigrillid, kuhu pannakse märga, ilma kooreta lepapuulaastu, ürte, vett, veini jms – nii saab gaasigrilliga grillides suitsumekiga grill-liha!

Suitsumeki saab ka tavalise gaasigrilliga, kui asetada grillresti peale vee, veini või õluga immutatud suuremad, ilma kooreta laastud, mis kuumenedes lisasuitsu tekitavad. Restile saab asetada ka nt alumiiniumist vanni või spetsiaalse karbi, kuhu panna ürte, laaste ja vett, veini, õlut jms.

Õige valiku tegemiseks peaksite panema paika oma nõudmised ja vajadused. Rawpixel.com/Pexels

Puusöegrillid

Puusöegrillide puhul on tegemist armastatuima, kuid rohkem aega nõudva grillimismeetodiga. Selge on see, et üks korralik grillifänn ostab endale koju ikkagi söegrilli või koguni BBQ grillahju. Plussideks on süte kohal grillitud toidu asendamatu aroom ja maitse (puusuitsu- ja lõkkehõng).