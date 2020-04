PÕHJALIK JUHEND: kuidas valida sobivat grilli? 

Grillimine on teatavasti ameeriklaste lemmiktegevus olnud juba aastakümneid. Tõenäoliselt on eestlased neile kohe-kohe järele jõudmas, sest niipea, kui väljas kraadiklaas õrnalt plussi näitab, on esimesed grillmeistrid õues juba ametis.

Kes aga alles plaanib grillimisega alustada, võib päris nõutuks jääda. Millist grilli valida, kuhu see panna, kuidas puhastada? Head nõu jagab Eesti üks tuntumaid grillikoolitajaid Enn Tobreluts.