VÜRTS | Maitsev murulauk tõstab söögiisu ja soodustab seedimist 

Päritolu

Murulaugu täpse päritolumaa kohta andmed puuduvad, kuid niihästi Hiinas kui ka Euroopas on leitud märke selle taime kasutamisest rahvameditsiinis juba tuhandete aastate eest. Toiduks hakati murulauku laiemalt tarvitama alles keskajal ning siis sai alguse ka murulaugu kasvatamine, varem oli lepitud loodusest korjatuga.



Tänapäeval on murulauk maitseköögiviljana väga populaarne. Üks ürtidele pühendatud veebileht pakub lisaks muule teabele murulaugu kohta ka taime nimed 49 keeles, teiste hulgas ka malai, araabia, bengali, hiina ja islandi keeles. Eestis kasvab murulauk metsikult Põhja- ja Lääne-Eesti rannaniitudel, aedades kasvatatakse teda nii maitseköögiviljana kui ka iluaia ääristus- või raamtaimena.



Omadused ja kasutamine

Toiduks pruugitakse murulaugu maapealset osa ehk peeneid torujaid lehti. Need on nii tali- kui suvibula omadest mahedama maitsega ning sisaldavad ka märksa enam kuivainet, B-grupi vitamiine ja C-vitamiini. Mikrotoitainetest peaks rõhutama üllatavalt suurt rauasisaldust. Murulauk mõjub muuhulgas söögiisu tõstvalt ning seedimist ja vereloomet soodustavalt.



Kõige maitsvamad ja õrnemad on noored, umbes 15 cm pikkused varred, vanemad muutuvad paratamatult tuimemaks ja kõvemaks. Kvaliteetsed murulauguvarred on karged ja erksa tumerohelise värvusega. Külmkapis toidukilesse pakitud murulaugu maitseomadused säilivad paar-kolm päeva, pikemaks säilitamiseks võib varred peenestada ja väikeste portsjonitena külmutada.



Murulaugu maitset rõhutavad eriti tugevalt hapukoor ja või. Hästi täiendab murulauk ka kodujuustu, kohupiima, jogurtit ja munaroogi. Suhteliselt mahedamaitselisena sobib murulauk peaaegu kõikide salatide maitsestamiseks ja muidugi ka kaunistamiseks. Kuumroogadele, kui vähegi võimalik, tuleks murulauk lisada alles serveerimisel. Nimelt hävitab kuumutamine suure osa peidetud väärtustest ja nõrgendab mõnevõrra ka maitset, roheliste täpikeste atraktiivsus säilib siiski suurepäraselt.



Murulauk koduaias...

Murulauk on väga hea meetaim, meelitades aeda rohkesti mesilasi. Ka on ta suurepärase kahjuritevastase toimega, peletades maakirpe ja täisid. Murulaugu juuresolek aitab tõrjuda niisuguseid taimehaigusi nagu jahukaste ja sõstrarooste.



Murulauk pole nõudlik ja edeneb igasugusel aiamullal, võimaluse korral eelistab aga vähehappelist ja kerget liivsavimulda. On tundlik kõrge pinnasevee suhtes ega kasva hästi seisva veega aladel. Armastab päikesepaistet, kuid rahuldub ka poolvarjuga. Taim on täiesti pakase- ja talvekindel.