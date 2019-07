Nipid Südasuviste ravimtaimede korjamiseks on praegu just õige aeg! Ideesahver , täna, 12:43 Jaga: M

Naistepunal on põletikuvastane ja rahustav toime. Foto: Manfred Richter/Pixabay

Ravimtaimede kuivatamine aitab taimede raviomadustel säilida läbi talvise perioodi. Ehkki enamikke ravimtaimi tuleb korjata kuivatamiseks nende kasvamise algul, enne õitsemist, on mõne ravimtaime kogumise aeg just praegu, suve keskel. Korja ainult kuivi taimi päikesepaistelise ilmaga. Korjamiseks vali kohad, mis asuvad autoteedest ning teistest saastatud piirkondadest eemal. Kogu taimed õhku läbilaskvatesse paber- või riidekottidesse või korvi. Taimed tuleb kuivatada koheselt peale kogumist. Selleks aseta taimed õhukese kihina kuivas ja soojas ruumis (30-40 °C) kangast või võrgust raamile, paberile (ilma trükivärvita) või kuivatisse. Harilik raudrohi Raudrohuteel on rögalahtistav toime. Taime kasutatakse ka organismi puhastajana, seedehäirete puhul, kõrgvererõhu korral. Raudrohi reguleerib neerude tegevust ja parandab seedeteede põletikulisi kohti, aitab maksahäirete korral, reguleerib vereringet, südametegevust, menstruatsioonitsüklit. Raudrohul on tugev põletikku alandav