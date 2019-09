AIANIPID | Põhjalik õpetus, kuidas sügisel sibullilli istutada  

Olenevalt liigist alustab enamik sügisel istutatavaid sibullilli õitsemist aprillis ning mais – juunis võib olla aias tõeline värviliste õite buum. Sibullillede sobivaim istutusaeg on sügisel – septembrist oktoobri keskpaigani. Alusta istutamist nii, et esimestena saaksid maha nartsissid, hüatsindid ja harilik püvilill.



Enda aias olen pikendanud sibullillede õitseaega näiliselt nii, et istutanud mõnd varakevadist liiki eri kohtadesse – sinna, kus lumi kõige esimesena sulab, ja sinna, kus lumi veidi kauem püsib. Nii ongi lõunapoolses peenras maja seina ääres krookus juba õitsenud, kui teises, veidi varjulisemas kohas alles esimesed lehed end lume alt välja sirutavad. Need kohad aias, kust lumi igal aastal kõige varem sulab, tuleks täita kõige varasemate sibullilledega, sest siis saame õisi aeda juba hästi vara. Kevadel on õieootus ju suur!



Mida istutada, kuidas valida?

Esmalt tuleb vaadata taimede kasvunõudeid, neid me muuta ei saa. Tohutu hulga võimaluste seast on vaja valida just need sibullilled, mis sobivad sinu aias valitsevate tingimustega. Siis tunnevad taimed end hästi ja vajavad vähe hoolt. Vaatama peaks valgus- ja niiskustingimusi ja kas muld on pigem happeline või aluseline. Teine tee on valida lilli endale meeldimise järgi, siis tuleb muuta aia tingimusi taimede vajadustele vastavaks – ja see on juba veidi keerulisem.



Kasvunõuded

Sibullilled armastavad kohevamat ja kergemat ning hästi vett läbilaskvat mulda. Kui muld juhtub olema raskem, võib istutada sibulad veidi kõrgemale ja panna sibula alla drenaažiks umbes 5 cm liiva.

Parim on päikeseline koht – enim on neid liike, mis eelistavad valget kasvukohta.

Poolvarju taluvad või on varjulembesed – koerahammas, lumekupp, lumikelluke, kollane nartsiss, kolmisnartsiss, kirju püvilill, silla, metstulp, võsaülane, ebahüatsint, armeenia kobarhüatsint, kirgaslill, kui nimetada vaid mõned levinumad.

Sibullillede seas on neid, mis vajavad rohkem niiskust nagu märtsikellukesed, nartsissid, kirju püvilill, metstulp, ülane; ja neid, mis eelistavad kuivemat pinda nagu tulbid, laugud, võrkiirised, mõõkiirised, harilik püvilill.

Lubjalembesed – aarum, lumikelluke, alpikann.

Hapulembesed – kolmisnartsissi sordid, koerahammas.

Lillepeenras, püsililledega koos segaistutusena

Ainult tulbipeenar on kaunis vaid lillede tärkamise ja õitsemise aegu, kuid pärast õite närbumist jääb alles tühi peenar aeglaselt koltuvate lehtedega, mis peavad saama rahulikult oma aja kuivada.

Kõrgemakasvulisi sibullilli on hea kasvatada püsikupeenras segamini püsililledega. Parimad on sellised kohad, kus püsikud on eriti hilise tärkamisega ning seetõttu on peenras kaua musta mulla pinda, kus saavad särada sibullillede õied. Valides neile kohad sobivate naabritega, ei jää sibullillede kuivavad pealsed hiljem kauaks silma riivama. Sibullillede õitsemise aegu on püsikud veel üsna madalad, kuid aja edenedes katavad lopsakad püsililled kõik kuivanud lehed.

Sibullillede ja püsikute seguistutusi planeerides on vaja jälgida, et taimedel oleks sarnased kasvunõuded. Head partnerid sibullilledele on astilbed, brunnerad, helmikpöörised, hostad, priimulad, päevaliiliad, kopsurohud. Hästi lihtne on kasvatada püsikute vahel sibullilli, mida ei pea igal aastal välja võtma – kirgaslilli, krookusi, märtsikellukesi.

Sibullilled murus

Murusse sobivad liigid, mis õitsevad varakult ehk juba mais. Hea on, kui taimede lehed hakkavad kolletuma enne, kui tuleb esimest korda muru niita. Roheliste lehtede kaudu saab sibul toitaineid järgmise aasta õiepunga moodustamiseks. Kui lehed liiga vara ehk rohelisena maha niia, jääb sibul nõrgaks ja võib hukkuda. Murusse sobivad hästi lumikellukesed, märtsikellukesed, kirgaslilled, puškiiniad, siniliiliad, krookused. Krookustest on murusse parimad väiksemate õitega hästi varased õitsejad.



Kiviktaimlas

Kiviktaimlas saab kasvatada sibullilli padjandtaimede vahel ja all. Liiga tiheda padjana kasvavad taimed võivad sibullilled aga lämmatada.



Roosipeenras

Rooside ümber on kevadel samuti rohkesti ruumi, enne kui roosid oma kasvu täis kasvavad ja õitsema hakkavad. Rooside vahele istutamine sügisel on küll üsna okkaline töö.



Lehtpuude ja põõsaste all

Põõsaalune on sibullilledele hea koht, sest selleks ajaks, kui puud-põõsad lehte lähevad, on kevadised lilled õitsenud. Varem aga paistab neile läbi raagus okste piisavalt valgust. Õierohkust saab lisada ka näiteks jaapani enelate vahele, sest need põõsad lõigatakse kevadel 10 cm kõrguselt tagasi ja seni, kuni nad uuesti lopsakaks kasvavad, on kõrgemad sibullilled neile jällegi head naabrid.



Kuhu planeerida varaseid õisi?