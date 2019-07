7 lihtsat nippi üürikorteri kodustamiseks 

Meelepärane seinavärv ja tapeet loovad uue meeleolu

Mõne seina ülevärvimine või endale meelepärase tapeedi seinapanek on tegelikult üllatavalt soodne. Oma maitse järgi kujundatud (üüri)kodu ja isetegemisest saadav rõõm on alati meeldivad ning kaaluvad ka tehtud kulutused üles. Tihti leiab ehituspoodidest väikeses koguses laojääke, mille võib kätte saada paari euroga. Kindlasti on värvimine ja tapeetimine abiks, kui kolid üürikoju oma mööbliga ning soovid ühtset stiili. Värvimuudatused tuleb üürileandjaga eelnevalt kooskõlastada, kuid täitsa tihti ollakse ka sellega nõus.



Paiguta mööbel ümber või tuuni seda

Kindlasti on sul mõni enda mööbliese, mis koduse meeleolu loob. Kui üürikodus on mööbel olemas, siis ära unusta, et seda on võimalik ümber paigutada või tuunida. Näiteks panna uued kapinupud, tapeetida riiulite tausta jne. Mööblit ümber paigutades mõtle laiemalt kui vaid ühe toa lõikes. Ehk sobib elutoa kummut sinu puhul hoopis magamistuppa? Või tõsta esikus olev kapike hoopis öökapiks?



Lisa mõni pilkupüüdev või sulle iseloomulik detail

Kui tuled üürikodusse oma mööbliga, siis selle kohalesättimisel püüa arvestada ruumi värvitoonidega. Kui korteris on mõni domineeriv toon või muster, siis võta seda oma mööbli paigutamisel arvesse. Kui domineerivat tooni pole, siis võiksid selle ise enda soovi kohaselt sisse tuua.



Uued kardinad, vastavas stiilis/värvides lillevaas jms elemendid võivad algselt igavana näiva korteri elavaks ja kõnekaks muuta. Aksessuaare ja nende toone vali üürikodus oleva värvigamma järgi. Kui üürikodu tonaalsus on pastelne ning ühtegi aktsenttooni ei esine, siis on tore võimalus see ise valida. Püüa kasutada sama aktsenttooni ruumi lõikes, väikeses elamises terve kodu lõikes. Näiteks kui valid vanasinise, püüa kardinates, diivanipatjades, pleedides ja pildiraamides kasutada sama tooni. Toon võib olla ühtne või näiteks äratuntav triibulises või täpilises diivanipadjas. Köögis ja vannitoas võid kasutada sama tooni rätikuid, seebialuseid. Ka kohvitassid või küünlajalad võivad olla sama tooni.



Lilled ja maitsetaimed loovad kodutunde

Taimed nõuavad hoolt ja on seega vägagi personaalsed. Isegi kui üürikodu on täielikult möbleeritud, siis toalilli sinna tavaliselt jäetud ei ole. Kui tood koos oma asjadega uude üürikoju ka mõned toalilled või maitsetaimed, muutub ruum säravaks ja elavaks. Ole ettevaatlik, et lillepotist väljavalguv kastmisvesi ei rikuks siseviimistlusmaterjale!



Seinapildid ja sisustustekstid loovad isikupära

Või sinu enda parimad fotokunsti saavutused seinapiltidena, miks mitte!



Peida ja "peta" silmale ebameeldiv

Kuna kapitaalsema remondi ettevõtmine "mitte nii heas seisukorras" üürikodus on eelarvelistel põhjustel enamasti võimatu, siis tuleb väsinud ja katkised kohad "kaotada" odavate sisustusnippidega. Näiteks kui suure osa põrandast katab mööbel, siis ülejäänud osale saad panna mõnusa vaiba. Väsinud diivanile annab kuhjata diivanipatju. Määrdunud tapeedilt saad tähelepanu ära, kui paned seinale seinapildi või peegli. Seintesse aukude tegemise, et sinna asju riputada/paigaldada, soovitan omanikuga eelnevalt kooskõlastada.