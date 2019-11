VIDEO | Eriti tõhus viis, kuidas nõudepesumasin laitmatult töökorras ja puhas hoida 

Nõudepesumasina puhastamiseks toimi nii:

1. Täida kraanikauss poolest saati sooja veega ning lisa kaks tassitäit äädikat.

2. Eemalda nõudepesumasinast kõik lahtised osad ja pane kraanikaussi likku.

3. Kontrolli pöörlevaid osasid, et need poleks ummistunud. Vajadusel puhasta need hambatikuga.

4. Puhasta nõudepesumasina sisu äädikalahuses niisutatud pehme käsna või puhastuslapiga. Pese ka nõudepesumasina uks ja tihendid. Võimaluse korral lükka tihendid veidi tagasi, et eemaldada ka sinna alla kogunenud mustus.

5. Puhasta filter sinna kogunenud toidujääkidest ning pane samuti äädikavette ligunema.

6. Lase lahtistel osadel 20-30 minutit liguneda, seejärel loputa ning aseta nõudepesumasinasse tagasi.

7. Aseta tühja nõudepesumasina alumisele tasemele tassitäis äädikat ning pane masin kõige kuumema programmiga tööle. Lase programmil lõpuni käia.

8. Kui sul on masin, mis on väljastpoolt roostevabast terasest, puhasta see selleks ette nähtud vahendiga.

9. Puhasta nõudepesumasinat regulaarselt, et tagada masina töökindlus. Kui masin on hooldatud ja puhas, on ka nõud säravad ning puhtad.