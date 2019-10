SÜGIS AIAS | Viimased aiatööd enne talvepuhkust ootavad sind õue! 

Sügisesed õitsejad

Hoia aias värvi sügiseste õitsejatega – dekoratiivkapsad ja -kõrvitsad, sügisastrid ning eerikad ja kanarbikud õitsevad kuni külmadeni.



Tuppa talvituma

Kurerehad, begooniad, fuksiad ja teised külmaõrnad taimed vii siseruumidesse või koli verandale juba enne esimest külma. Pelargoonid vii tuppa talvituma, kui väljas on termomeetri näit viie kraadi ringis.



Lillesibulad talveks hoiule

Gladiooli- ja daaliasibulad kaeva välja enne, kui maapind külmub ning säilita neid jahedas ja pimedas. Daalia- ja begooniamugulaid on parim ületalve hoida kastis niiske turbasambla sees, gladioolisibulaid hoia lahtisena tavalises paberkotis. Hea nipp on kasutada väiksemate seemnete-sibulate hoiustamiseks kohvifiltreid.



Multši ja mulda

Multšimine ja muldamine hoiab sügisel istutatud taimed soojas ning soodustab nende juurte kasvu jätkumist. Laota taimedele õhuke kiht multši, mulda või laota talvekatteturvast kohe pärast sügisest (ümber)istutamist. Roosid mulda kuiva ilmaga enne, kui maa külmub. Varu talvekaitseturvast ja juurekatet noortele taimedele, kuna need võivad lumevaesel pakaselisel talvel külma karta. Lisa talvekaitseks paksem kiht, kui pinnas on juba külmunud.



Viimane niitmine

Niida muru, kuni see veel kasvab, aga säti niiduk kõrgemasse asendisse. Langenud lehed, taimeosad ja niidetud muru vii kompostihunnikusse.



Hoiusta aiatööriistad

Puhasta ja õlita aiatööriistad ning hoiusta talveperioodiks. Vähese ehitusliivaga segatud õli teeb ämbris imet – hoia selles labidaid ja teisi aiatööriistu, sest nii väldid ka rooste teket.



Vihmavesi vabalt voolama

Puhasta vihmaveerennid, vaata üle vihmaveetorud ja äravoolukaevud, vajadusel eemalda langenud lehed ja muu praht.



Allikas: Aianduskeskus Hortes