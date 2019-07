5 nõuannet, kuidas lapses aiandushuvi tekitada 

Fiskars annab nõu, kuidas aiatööd lastele põnevaks muuta:

2. Küsi lapselt, mida ta kasvatada tahaks. Kasuta võimalust ning soovita lapsel kasvama panna mõni köögivili, mida ta tavapäraselt ei söö. Oma kasvatud aiasaadust tahab laps kindlasti hiljem proovida.

3. Lastele meeldib mullas müttamine ja aukude kaevamine. Küll aga tuleb silmas pidada, et lapsele ei saa anda tavapäraseid teravate äärtega tööriistu, mis lapse turvalisuse ohtu seada võivad. Fiskars on näiteks välja arendanud väikelastele sobivad töövahendid, mis on mugava disainiga ja ohutud.

4. Juhenda last, kuid lase tal võimalikult palju ise teha. Mida rohkem laps ise ära teha saab, seda enam ta tunneb, et see on tema peenar. Las laps ise kaevab ja külvab seemed ning hiljem meisterdage näiteks koos lõbusad sildid taimede nimede või piltidega, mida peenrasse torgata.