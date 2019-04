KODU | Vali oma perele parim pesumasin 

Kui suur on sinu pere? Väikesed pesumasinad mahutavad reeglina 2,5-4 kilo, suuremad kuni 9 kg, pesu. Kui peres on palju lapsi, tasuks kindlasti mõelda suurema masina peale.

Kuhu masin paigutatakse? Mõõda ära koht, kuhu oled mõelnud pesumasina paigutada. Joonista soovitava pesumasina mõõtmed kriidiga põrandale ning testi, kas see mahub ruumi nii, et ei hakka liikumist segama.

Eestlaetav või pealtlaetav? Kitsasse ruumi sobib sageli pealtlaetav pesumasin – selle ust on lihtsam avada ning seeläbi ka pesu masinasse paigutada. Kui masina kohale on mõeldud aga tööpind või hoopis kuivati, sobib paremini loomulikult eestlaetav masin. Töökindluse mõttes masinatel vahet ei ole.

Säästlik pesu. Paljudel masinatel on olemas erinevad säästurežiimid, mis võimaldavad viitstardiga pesu pesemist odavama elektrihinnaga ajal või külma veega pesu pesemist. Samuti on mitmetel pesumasinatel programmid väiksema koguse pesu pesemiseks ja kiirprogramm kergelt määrdunud riiete jaoks. Pesumasinate tehnilises spetsifikatsioonis on alati ka märgitud, kui palju energiat ja vett kulutab seade aastas (teatud arvu pesutsüklite kohta teatud pesuprogrammi puhul). Osad pesumasinad kulutavad rohkem elektrit ja vett kui teised, erinevad energiaklassid on tähistatud märgistusega G kuni A+++. Näiteks hea tõhususega pesumasin (A) võib kulutada kuni 2 korda rohkem voolu kui väga hea tõhususega pesumasin (A+++)