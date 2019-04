NUTIKAD NIPID | Täida kodu hea energiaga  

Laps, kes on eriliselt vastuvõtlik erinevatele mõjuritele, vajab kaitstud ruumi selleks, et rahulikult magada ja segamatult õppida. Lapse õppelaud paigutatakse tavaliselt akna alla, et maksimaalselt valgust saada. Seejuures unustatakse ära lapse kukal ja selg, täpsemalt kuhu on need õppimise ajal suunatud. Juhul kui lapse õppekoht on seljaga ukse poole, siis võite olla kindlad, et laps teeb oma koduseid töid igal pool mujal, mitte ainult oma laua taga. Miks? Kindlasti on teist igaüks tajunud, kui ebamugav on istuda ruumis seljaga ukse poole. Iga hääl sunnib ringi pöörama ja olukorda hindama. Kuid kas nii saab keskendunult õppida? Oluline on samuti voodikoha valik. Taaskord tuleb tähele panna seda, et voodi peab asuma kalju taolise seina ääres, mitte aga kiire infoliikumise teel.