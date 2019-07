Väärt nõuanded: kompostimise ABC! 

Sellise kompostri täitmine käib järgmiselt: alusta esimese sektsiooni täitmist. Kui see on täidetud, tõsta kogu kraam järgmisesse sektsiooni ja alusta jälle esimese sektsiooni täitmisega. Kui see saab taas täis, siis tõsta teise sektsiooni sisu kolmandasse ja esimese oma teise. Nüüd saad jälle esimest tühjaks jäänud kasti täitma hakata. Kui see järjekordselt täis saab, peaks kolmandas kastis olev kompost juba kasutuskõlblik olema.