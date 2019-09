RETSEPT | Maitsev ja tervislik: kanapada šampinjonide ja läätsedega! 

Tee nii:

1. Puhasta porgandid, küüslauk, sibul ja paprika. Riivi porgandid ja haki peenelt sibul, paprika ja küüslauk.

2. Prae sibul kuumas oliiviõlis klaasjaks. Lisa pannile riivitud porgandid ja kuumuta veel paar minutit.

3. Tükelda spargelkapsas õisikuteks ning poolita šampinjonid. Lisa need koos hakitud paprika ja küüslauguga pannile sibula ja porgandi hulka. Kuumuta paar minutit ja tõsta pann kõrvale.

4. Pruunista kuubikuteks tükeldatud kanaliha kuumas oliiviõlis mõlemalt poolt. Kuumuta pruunistunud liha, kuni see on küps.

5. Seejärel kalla pannile köögiviljad, läätsed ja koor ning lase hetkeks keema tõusta. Haki peale veidi maitserohelist ja serveeri kohe!