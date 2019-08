Taaskasutus köögis! 4 vilja, mida saab uuesti kasvama panna 

Ingver Võta värske ingverijupp ja aseta see mulda, jättes lõigatud osa ülespoole. Muld peab olema kergelt niiske. Ingver peaks kasvama hakkama paari nädala jooksul.

Küüslauk

Küüslauguküüntest saab kasvatada uue küüslaugu. Küüslauk tuleb istutada mulda, siis kui on soe ja pilvitu ilm. Kui küüslaugule hakkavad kasvama väikesed varred, tuleb need ära lõigata, et tagada küüslaugu kasv.