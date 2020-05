Huuled pehmeks: valmista ise piparmündine huulemääre!  

GALERII

Mõnusalt värskendav ja pehmendav huulemääre. Foto: Laura Karro

Kui jahedavõitu kevadtuul on muutnud huuled kuivaks ja karedaks, on just paras aeg ühe mõnusa huulevõi valmistamiseks. Shea- ja kookosvõi pehmendavad huuli ning E-vitamiin kaitseb õrna nahka. Piparmünt omakorda annab huultele mõnusalt värske tunde.