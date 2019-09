RETSEPT | Ahjuköögiviljad peekoni ja põldubadega 

Tee nii:

Pane ahi 220 kraadi juurde soojenema. Koori kartulid ja porgandid, lõika kartulid sektoriteks ja porgandid suupärasteks viilakateks. Kuivata köögiviljad köögipaberiga, piserda neile õli ning sega läbi.

Laota köögiviljad küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile ühtlase kihina nii, et neid ei peaks väga palju segama. Siiski, kui pealmised hakkavad juba pruunistuma, tõsta alumisi korra või paar ettevaatlikult üles ja küpseta veel veidi, et kõik köögiviljad saaksid kuldse jume.

Kui kartulid-porgandid hakkavad valmis saama, pruunista pannil sibul ja peekon ning lisa lõpupoole ka oad. Sega kokku kaste. Tõsta köögiviljad taldrikule, llisa veidi veidi oa-peekonisegu ja vala kaste peale või tõsta see koos väikese topsikuga ahjuroa kõrvale. Naudi kohe!