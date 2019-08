TERVIS | Jälle peavalu? Leia lahendus nende leevendavate meetodite hulgast! 

Võta appi punktmassaaž

Hiina meditsiinis on peaga seotud pöial ja suur varvas. Istu mugavalt ja masseeri pöialt nii, et jagad selle mõtteliselt viieks ja vajutad järgemööda tugevasti igat viiendikku, samal ajal liikudes suunaga pöidlaotsa poole. Samamoodi võid teha suure varbaga. Peopesas on ka nimetissõrme ja pöidla vahel asuv nn valupunkt, mida mudides peaks valu taanduma.

Värske ja vürtsikas õli

Leia endale sobiv peavalu vastu aitav eeterlik õli. Tuntumad neist on piparmünt, basiilik, lavendel, kanep, koriander ja rosmariin. Sega üks osa eeterlikku õli kolme osa kookosõliga, pane väikesesse topsi ja kanna kaasas. Kui pea tuikama hakkab, masseeri kreemi ninasõõrmeisse, lõualuu taha, otsaette ja oimukohtadele. Hinga sügavalt ja proovi olla mugavas ning lõõgastunud olekus.

Tugevad lõhnad

Kui sa ei karda endale peale määrida tugevalõhnalisi salve, võid neistki peavalu vastu abi otsida. Näiteks Vietnami salv sisaldab kamprit, mentooli ja mitut olulist eeterlikku õli. Kapsaitsiinisalvi üks koostisosi on aga Cayenne’i pipar. Viimast võid väikese koguse määrida ninasõõrmeisse, et blokeerida närvidesse minevaid valusignaale.

Kuuma ja külma

Proovi ise teha veeravi. Seisa duši all ja lase kõigepealt paar minutit kuuma vett, seejärel vaheta see nii külma vastu, kui suudad. Samamoodi võid toimida ka jalgadega, pannes valmis kaks kaussi: ühte kalla kuum, teise külm vesi. Selline toiming parandab vereringlust. Tee külma-kuuma dušši või jalavanne vaheldumisi 15−20 minutit.

Värviline teip kaelale

Erksavärvilist kinesioteipi võib paigaldada erinevatele valulikele lihastele, sealjuures ka kaelale – see peaks aitama peavalu korral. Lümfiringe aeglustub, kui lihas on ülekoormatud ja seega tekibki valuaisting. Teip tõstab nahka ja tervenemisprotsess algabki. Kinnitamiseks lõika 15 cm pikkune teibiriba, poolita see pikuti ja lõika nurgad ümaraks. Painuta pea alla ja kleebi teibid abaluudevahelisest piirkonnast mööda kaela juuste piirini. Esmakordsel kasutamisel on soovituslik lasta teip paigaldada massööril või füsioterapeudil.