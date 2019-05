5 veenvat põhjust, miks teha üks kosutav lõunauinak  

Põhjus nr 1 - uinak teeb su mõistuse teravamaks

Puhanud aju suudab palju kergemini informatsiooni ja juhised vastu võtta. Kui oled väsinud, siis ei aita ükski imerohi sul efektiivselt toimida.

Põhjus nr 3 - uinak vähendab stressi ja närvilisust

Mida puhanum sa oled, seda vähem oled pinges. Pidev pinges olek väsitab veelgi enam ning oledki sattunud nõiaringi. Uuringud on näidanud, et uinakuid tegevatel inimestel on veres madalam stressihormoonide tase.

Põhjus nr 4 - uinak vähendab soovi näksida

Kui sa oled väsinud, siis ei ole ime, et energia saamiseks tahad pidevalt midagi näksida. Uinak on näksimisele hea alternatiiv, sest annab energiat ning magades ei ole võimalik süüa.

Põhjus nr 5 - uinaks suurendab füüsilist võimekust

Uuringud on näidanud, et väikeseid uinakuid teinud sportlased saavad palju paremaid tulemusi. Puhanud keha on võimeline kiiremini regeerima ning tegema paremaid sooritusi.

Hea uinaku tagavad:

1) Õige pikkusega uni. Pane helisema äratuskell selleks ajaks kui arvad, et oled piisavalt puhanud

2) Parim aeg. Tavaliselt on selleks varajane pealelõuna.

3) Õiged tingimused. Jahe ja hämar ruum soodustab kõige kvaliteetsemat und.

5) Maga piisavalt. Uni ei ole luksus, vaid sama vajalik kui vesi ja toit meie kehale.