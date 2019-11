Mõnusa kodu heaks: nii vabaned halvast energiast kodus 

Korista kodu üleliigsest. Mida vähem on kodus asju, seda parem on olla. Viska ära või anneta kõik asjad, mida sa enam ei vaja. Tee suurpuhastus ka raamaturiiulis - jaga laiali need teosed, mis sind enam ei kõneta. Kui üleliigsest on lahti saadud, siis pese aknad, tõmba kõikjalt tolmu, sest mida puhtam on kodu seda paremini seal ennast tunned.