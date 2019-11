KOGEMUSLUGU | Kui lepid algul lihtsama ametiga, tekib ka nõutav töökogemus

Fredy räägib, milliseid kogemusi on tal seoses endast vanema kollektiivi juhtimisega ja milline peaks tema hinnangul olema ühe noore tööotsija suhtumine, et tööturul jalg õige ukse vahele saada.

Fredy nendib, et tööle asudes oli keeruline mahutada tööd, kooli, peret ja sõpru niigi kitsukesse ööpäeva. "Püsima jäid vaid lähisõbrad, tulemused koolis polnud enam endised ja kooli lõpetamine võttis oodatust rohkem aega," räägib Fredy. Kuigi perega kohtumiseks jäi aega vaid paar korda kuus, toetati teda igati.

Esimene ametikõrgendus saabus pärast poolteiseaastast enesetõestamist klienditeenindajana, edaspidi jäi noormehe hooleks vahetusvanemana juba teiste müüjate töö korraldamine.

Suurim raskus – enesekehtestamine

"Olin siis vaid 18aastane ja omasin juhtimisest väga robustset ettekujutust, seepärast pidin otsekui õhust ahmina kogemuse ja oskused, et seda ametit edukalt pidada. See on jäänud tänaseni üheks arendavamaks ajaks minu elus, kui mind mugavustsoonist välja tõmmati. Selleks, et mitte nii valusalt ninali kukkuda, tuli mul hakata teoreetilisi teadmisi reaalsesse ellu rakendama." Noormees usub, et on raamatutest saanud piisavalt teadmisi juhtimisteooriast ja psühholoogiast, et oma töötajaid paremini mõista.

Esimeseks sõlmküsimuseks sai, kuidas end tõsiseltvõetavaks teha, seda eriti vanemate kolleegide hulgas. "Minu kui 18aastase juhi jaoks oli endast noorem või omaealine töötaja haruldane nähtus. Enamasti võinuks töötaja olla mulle kas vanem õde või sootuks ema eest. Leidus isegi neid, kelle tööstaaž võrdus minu kolme vanusega," sõnab Fredy ega salga, et suure vanusevahe tõttu on ta kogenud alluvatelt ka üsna erinevat suhtumist.