10 lihtsat nippi, kuidas pääseda talvistest viirustest 

Vaata üle oma elukorraldus

Kas su elus on olemas ka hetked ainult enda ja oma mõtete jaoks? Selleks on head lasteta minipuhkused, mil veedad aega armsamaga või lõõgastud lemmikraamatut lugedes. Oluline on selliste puhkehetkede iganädalane regulaarsus, kord aastas ettevõetav pikem puhkusereis siin ei aita. Pikemaajaline väsimus võib viidata terviseprobleemidele, näiteks rauavaegusaneemiale või hüpotüreoosile. Mine perearsti juurde ja palu oma tervislik seisund üle kontrollida.