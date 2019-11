Lemmikute salakavalad kaaslased: mida teha, kui loomal on kirbud, lestad või ussid? 

Ussirohi kui profülaktika Sel põhjusel on soovitatav anda kutsikatele ja kassipoegadele kuni pooleaastaseks saamiseni iga kuu ussirohtu. Kutsikatel on eriti kõrge nakatumise risk, sest nad söövad meeleldi kõike, mis väljas nina ette juhtub. Seda ei saa ka iga kord vältida, sest paljud koerad armastavad maiustada roiskunud kraamiga ja ka teiste loomade väljaheidetega.

Ka inimene pole kaitstud

Vastsete aktiveerijaks võivad olla stress, tiinus ja imetamine. Kui inimene profülaktiliselt oma kassile-koerale ussirohtu ei anna, on üsna tõenäoline, et loom ühel hetkel ussid saab. Ka küülikutele ja närilistele tasub aeg-ajalt ussitõrjet teha – neile on olemas spetsiaalsed ussirohud.



Kahjuks ei saa ka inimene end loomaparasiitide puhul turvaliselt tunda. Võime saada loomalt näiteks kirbu, sest kirbul on ükskõik, kelle verd ta sööb. Kassiparasiidid üldjuhul tugeva immuunsüsteemiga täiskasvanut ei ähvarda, seevastu teatud liigid, mis koertel parasiteerivad, võivad sattuda ka inimorganismi. Samuti on levinud parasiitidest põhjustatud toksoplasmoos, mis teeb haigeks nii loomad kui inimesed.