Kokka koos lastega: meemartsipaniga šokolaadikommid 

Sul on vaja: 200 g mandleid 3–4 sl mett 20 makadaamiapähklit u 85 g valget ja 85 g tumedat šokolaadi jahvatatud mandleid, kookoshelbeid, kuivatatud lilleõisi

Tee nii:

1. Pane kaks tassitäit vett potiga keema, aseta mandlid keevasse vette ja keeda umbes pool minutit.

2. Loputa mandlid külma veega ja koori. Pärast mõnekümnesekundilist kuumutamist tuleb koor mandlilt lihtsalt ära.

3. Jahvata mandlid kohviveski, kinnise saumiksri või köögikombainiga.

4. Lisa 2,5 sl mett ja mätsi tainast, kuni see on ühtlane. Maitse segu – ehk on magusus juba praegu sinu jaoks paras. Vajadusel saad 0,5 sl kaupa mett juurde segada.

5. Kommide tegemiseks veereta martsipanist pallikesed, mille keskele pane üks makadaamiapähkel.

6. Sulata šokolaad veevannis, kasta kommid sulatatud šokolaadi, aseta küpsetuspaberiga kaetud alusele tahenema ning kaunista mandli- ja/või kookospuruga. Raputa peale ka veidi kuivatatud lilleõisi. Säilita jahedas.