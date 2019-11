Tööpäev tõhusamaks: pühendu ühele asjale korraga ja moluta viljakalt 

"Kui tahad oma tööpäeva tõhusamaks muuta, peaksid endalt küsima – mis on sinu kontrolli all? Need on kolm tegurit: see, mida mõtled, mida välja ütled ja mida teed," selgitab 2017. aastal Äripäeva aasta koolitajaks valitud Pajumaa. Kui seda endale teadvustad, saad hakkama ka enesejuhtimisega ning oskad tööpäeva tõhusaks muuta.

Oletame, et tulid tööle hea tujuga, aga ülemuse märkus või kolleegi kommentaar teeb meele mõruks. Enesejuhtimine tähendab ka seda, et sa ei lähe selle negatiivse tundega kaasa ega lase tööpäeval lörri minna.

Nimekiri olulistest asjadest

Olulise tööülesande täitmist segab arvatust rohkem iga paari minuti tagant Facebooki kiikamine või iga uue e-kirja avamine. "Pärastlõunal tunned ennast juba väsinuna, kuigi töö pole kriipsu võrragi edenenud," möönab Pajumaa. Tegemata tööde kuhjumine aga tekitab üha suuremat stressi. Lubad küll endale, et homme saab kõik tehtud, aga järgmisel päeval avastad, et olukord on sama ebamugav.

Koosta nimekiri olulistest asjadest, mis tuleb tööpäeva jooksul ära teha. Foto: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

E-kirjadele vastamiseks eraldi aeg

"Uuringud näitavad, et kui arvutis on e-kirjakast kogu aeg taustal avatud, kukub töötaja IQ-tase 10 punkti. See on samaväärne seisund, kui olla 36 tundi magamata," toob Pajumaa näite. Ta soovitab tööga seotud e-kirjadele vastamiseks võtta eraldi aeg ja hoida oma postkast tühjana: ebaolulised e-kirjad kustutada ja ülejäänu arhiveerida. Erandiks on klienditeenindajad, kelle ülesandeks ongi e-kirjadele kiiresti vastata.

Uuringud näitavad, et kui arvutis on e-kirjakast kogu aeg taustal avatud, kukub töötaja IQ-tase 10 punkti. Foto: Glenn Carstens-Peters / Unsplash