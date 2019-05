Mida teha, kui lemmikloom on kadunud? 

Kui avastad, et loom on kadunud, siis esmalt käi läbi kodu ümbruskond. Küsitle naabreid ja usutle ka õues mängivaid lapsi, sest lapsed märkavad loomi tihti paremini kui täiskasvanud. Kleebi tänavapostidele ja kohalike poodide teadetetahvlile kuulutused looma kirjelduse ja pildiga, kuid ära unusta neid maha võtta, kui loom on leitud.