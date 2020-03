KEVADINE AKNAPESU | Eriti tõhusad nipid, kuidas aknad kiirelt puhtaks saada

Päike käib kõrgemalt ja näitab halastamatult, kui mustaks on läinud aknaklaasid. Nüüd on aeg need puhtaks küürida! Õpetame, kuidas saada ideaalne tulemus.

Pese õige ilmaga

Aknapesu ei tasu ette võtta siis, kui akendele paistab otsene päikesevalgus, sest klaasipesuvahend kuivab nii klaasile. Tugevalt klaasile kleepunud vahendit on hiljem raske maha loputada. Liigsest pesuainest võivad akendele tekkida jutid.