AED | Nipid ürtide istutamiseks 

Enamasti meeldib maitsetaimedele kuivem ja mitte väga rammus muld, kuid mõned eelistavad just niiskemat ja rammusamat kasvukohta. Sellised on leesk- ja mesiputk, verev oblikas, mündid, seller, aedharakputk, till, rabarber, rukola, petersell, mädarõigas jt.

Kui ürdid pole istutuskastides, vaid jalgradadega samal kõrgusel või veidi kõrgemal, piira need servaga. Vastavalt aia stiilile kasuta paekivi, klinkertellist, tahutud graniitkivi, puidust prusse, kooritud palki või metalläärist. Prussi ja palgi puhul on oluline, et need ei oleks immutatud mürgiste ainetega.