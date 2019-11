TESTI ENNAST: kas sul võib olla vitamiinipuudus? 

City Kliiniku üldarst Kristel Amjärv ütleb, et väsimuse põhjuseid tuleks eelkõige otsida mujalt kui vitamiinipuudusest. Samas möönab ta, et üks esimesi vitamiinide puudujäägi tunnuseid on väsimus koos meeleolumuutusega, samuti nahakahjustused.