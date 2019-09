RETSEPT | Imeline peedi-fetasalat leivakrutoonidega 

Valmista salatit nii:

1. Viiluta peedid ja sega need kokku küpsetamiseks mõeldud 20 ml oliiviõli ja soolaga. Rösti peete 180kraadises ahjus, kuni need on küpsed ja kergelt pruunistunud.

2. Võimalusel mahuta koos peetidega ahju ka õhukeselt viilutatud seemneleib, mis on segatud 20 ml oliiviõli ja kahe purustatud või peenelt hakitud küüslauguküünega.

3. Tükelda feta juust.

4. Rösti seedermänniseemned kuumal pannil.

5. Haki peeneks viimane küüslauguküüs ja sega külmpressitud oliiviõli, veiniäädika ja vähese jahvatatud meresoolaga.

6. Rebi salat tükkideks, laota vaagnale ja sega poole kastmekogusega. Laota peale röstpeediviilud, röstleib ja fetakuubikud. Nirista peale ülejäänud kaste ning puista üle seedermänniseemnetega. Kaunista salat tüümianiokstega ja serveeri kohe!