Lihtsad soovitused, kuidas parandada koduse õhu kvaliteeti 

Kui kodune õhk on pingest paks, tuleb aeg veidikeseks maha võtta, teha hingamisharjutusi ning mõelda positiivselt. Üldiselt tagavad aga puhta ja tervisliku toaõhu vähem tolmu, sünteetilisi materjale ja kodukeemiat.

Üldiselt arvatakse, et võrreldes tolmuse linnatänavaga, kus sõidukid õhku saastavad, on kodune siseõhk palju puhtam ja tervislikum. Aga ei pruugi olla, kui tuba on tolmu täis ja mürgiseid ühendeid võib toaõhku eralduda nii mööblist kui ka põrandakatetest.