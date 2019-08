Saunataja salanipid, mida kindlasti teadma pead! 

Pista viht sügavkülma

Kõige värskemad Nipiraamatu nipid otse sinu postkasti Kodumaise looduskosmeetikafirma Magrada (magrada.eu) asutaja Kaire Miiter peab end kirglikuks saunatajaks ja soovitab traditsioonidega rikastatud ilu- ja terviserituaaliks aega võtta. «Olen kahe käega poolt, et kiirustamine ja saunatamine ei sobi omavahel kokku. Minul kulub saunaprotseduurideks keskmiselt kaks tundi. Et ka teised pereliikmed saunamõnudest osa saaks, alustame ahjukütmist juba lõuna paiku.» Naise lemmik on ehtne puudega köetud saun.

Tema jaoks on saunas käimine iganädalane harjumus – ilma selleta ei saa! «Saun puhastab mind nii seest kui ka väljast. Samuti olen märganud, et just saunas tulevad parimad mõtted, sest meel on avatud ja terve keha teeb restardi.»

Ka vihtlemist peab Kaire oluliseks. «On ütlus, et vihtlemine on vaese mehe massaaž. Olen täiesti nõus! Mul on üks tuttav vihameister, kes valmistab mulle suvel korraliku laari kasevihtu. Et need kenasti aasta ringi vastu peak-sid, mässin vihad toidukilesse ja laon sügavkülma. Talvel, kui ilm on krõbe ja tunnen suveigatsust, on parim teraapia värske kaseviha lõhn kuumas saunas! Kilesse keeratud kaseviht ei võta palju ruumi ja on alati värske.»

Külmunud viha kasutamiseks asetab Kaire selle leigesse vette, kus see kiirelt üles sulab. Kui kodus pole sügavkülmas ruumi, saad külmutatud kimbu saunapoest.

Parimad maskid on söödavad

«Leiliruumis kasutan saunamütsi või rätikut, et kuumus juustele liiga ei teeks,» soovitab naine. «Pärast leili ja vihtlemist teen maski, määrides keha puhta meega, teen jalavanni ja pesen end kasemahlaseebiga puhtaks. Lõpetuseks kasutan Magrada lavendlisarja kehakoorijat. Hõõrun selle õrnade ringjate liigutustega nahale ja loputan. Pärast koorimist ma kreemi ei kasuta, kuna koorija orgaanilised õlid niisutavad ja toidavad nahka niigi tõhusalt.»