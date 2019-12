Põhjalik selgitus: miks koer haugub ja kuidas selle kombega võidelda? 

Koera haukumine võib olla tüütu naabritele, aga häirida ka looma omanikku. Kuidas mõista koera suhtlust, sellest räägib diplomeeritud rahvusvaheline koeratreener Anneli Matsi.

Haukumine on koera loomuomane viis end väljendada. See on vahend suhtluseks nii teiste koerte kui ka inimestega. Ei pea paika arvamus, et koer haugub sellepärast, et ta on kuri. Haukumisel on alati põhjus ja see tuleks välja selgitada. Ei maksa loota, et vaid keelates lõpetab koer haukumise.