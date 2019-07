AIAELU | Nende nõuannete abil jätad umbrohuga hüvasti! 

Erinevus umbrohu ja kultuurtaime vahel pole alati selgelt määratletud, kuid enamasti peetakse nendeks taimi, mida me ise külvanud ei ole, mis kasvavad liiga domineerivalt ebasobiva koha peal. Vähemalt pole nende positiivseid omadusi veel avastatud. Umbrohud võivad olla nii metsataimed, kõrrelised, sõnajalad, samblad kui ka puittaimed, mille seas on tugevakasvulisi võõrliike ja põlistaimi. Enamasti on nende taimede seemned tulnud meie aeda tuulega või juba mullas olemas olnud.