RETSEPT | Suus sulav sidruni-mustikatort 

Tee nii:

1. Vooderda 23 cm läbimõõduga koogivorm küpsetuspaberiga, piserda seda õliga või määri kergelt võiga.

2. Vahusta võid suhkruga umbes 3 minutit. Lisa munad ja vanill ning mikserda veel paar minutit, kuni kõik on korralikult segunenud.

3. Sega teises kausis 375 g jahu, küpsetuspulber ja sool. Sega jahusegu ettevaatlikult munasegusse, hoidudes ülesegamisest. Lisa keefir, sidrunimahl ja -koor ning sega kergelt läbi.

4. Sega mustikad 1 sl jahuga ja lisa ka need paari liigutusega tainasse.

5. Jaga tainas kahe või kolme vormi vahel ja tõsta need 180kraadisesse ahju. Ühe kihi küpsetusaeg on umbes 21 minutit.

6. Kreemi tegemiseks mikserda toorjuustu võiga 2–3 minutit. Lisa tuhksuhkur, sool ja vanilliekstrakt ning mikserda kiirema kiirusega umbes kaks ja pool minutit.

7. Lase põhjadel jahtuda. Seejärel kata esimene põhi kreemiga, tõsta peale teine biskviit, kata jälle kreemiga. Aseta tordile kolmas põhi ja kata see kreemiga eriti rikkalikult. Soovi korral määri üle ka tordi küljed. Kaunista mustikate ja sidruniga!