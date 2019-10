Spetsialist vastab: kuidas leida kiires argirutiinis aega nii perele kui endale? 

Loomulikult on oluline, et jääks ka logelemise aega. Tegelikult vajame seda korra-paar nädalas. Ülejäänud pausid saab täita sisuka eluga. Foto: Daiga Ellaby / Unsplash

Täpsed ajasahtlid Vähemalt püüame, et nädalatel ja päevadel oleks kindel rütm ning igal tegevusel oma aeg: perega seotud tegevusteks oma aeg, töötamiseks-õppimiseks kindel aeg ning ühisteks ettevõtmisteks planeeritud aeg. Kui tüdruk kasvab suuremaks, oleks tore võtta üks õhtu nädalas või üle nädala abikaasaga omavahel olemiseks – sel ajal hoiaks lapsehoidja lastel silma peal. Klapitame abikaasaga ka seda, et mõlemad saaksime ühel õhtul nädalas trennis käia, lastega tegeleb sel ajal teine. Võta ka sina ette nädalaplaan ja visanda sellesse isiklikud ja pere ühised tegevused. Oluline on paindlikkus – kuigi nädalas on ees ajasahtlid, vaheta neid vajadusel omavahel. Oluline on tasakaal erinevate tegevuste vahel.

Murra halbu harjumusi

Kõige selle rakendamisel on paar suurt takistust. Esimene on harjumuste jõud ja teine väsimus. Ka need on omavahel seotud.

Oleme harjunud hommikul kiirustama ja õhtul väsinult valmistama õhtusööki, et seejärel diivanile räntsatada. Ega vahel jaksagi õhtul muud teha, kui lugeda Facebooki või Perekooli postitusi. Neil tegevustel on olemas ka alternatiiv, näiteks hea raamat, võimlemisharjutused, lastega mängimine või veidi nokitsemist kodu kallal. Oluline vahe on selles, et esimesed puhketegevused kulutavad, kuid teised loovad energiat.

Hakatuseks on vaja otsust: edaspidi kui märkan, et tegelen väsimusest asendustegevusega, valin hoopis energiat loova tegevuse. Kohe esimesel väsimushool tuleks end kokku võtta ja tegeleda kas või natuke energiat taasloova meeldiva tegevusega. Kui seda taktikat aktiivselt kahe kuu jooksul rakendada, muutub see uueks harjumuseks.