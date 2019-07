Erik Orgu 10 trenninippi, mille abil hoiad kaunist suvevormi 

Suve saabudes muutub meie elus üpris palju. Kiputakse arvama, et suvel on niigi piisavalt liikumist ja trenni pole vaja teha, kuid reaalsus on teistsugune. Järgnevalt toon välja lihtsad liikumisnipid, kuidas põletada liigsed kalorid, mis suvistel grillipidudel vaikselt ligi hiilivad.

Hommikul kõndima

Tee hommikul 20 minutit kiirkõndi, ideaalis kohe pärast ärkamist. Kõnni suvalises suunas 10 minutit ja sama teed mööda tagasi. See äratab su üles paremini kui kohv, annab hea enesetunde ja tugevdab distsipliini, et teha toitumises paremaid valikuid.

Puhkusel käi jala

Kui sõidad puhkama, uudista seda piirkonda jalgsi. Pane jalga mugavad jalanõud, võib-olla selga isegi sportlikud riided ja kõnni võimalikult palju. Unusta taksod, rendiautod ja turistibussid ning kasuta transpordivahendina oma keha. Liigu võimalikult kiiresti erinevate sihtpunktide vahel ja võta iga peatust kui puhkepausi. Päeva lõpuks oled väsinud, kuid õnnelik, sest oled endale head teinud.

Päev täis tegevusi

Organiseeri ka oma argipäevad nii, et saaksid liikuda jalgsi. Osa vahemaid kõnni teadlikult nii tempokalt, et hakkad kergelt hingeldama.

Sõida jalgrattaga

Jalgsi minemiseks liiga pikad teekonnad läbi auto asemel jalgrattaga. Eriti mõnus on see, kui sul on võimalik jalgrattaga sõita mõnes maapiirkonnas puhates. Nii saad südamerahus nautida hiljem head toitu ja soovi korral mõõdukalt veini. Kindlasti järgi liiklusreegleid, et tagada enda ja teiste turvalisus.

Katseta uusi treeningvõimalusi

Kui oled tüdinenud trennist, mida pimedal ajal teed, on mõistlik sellest puhata. See ei tähenda aga, et peaksid tegema trennist pausi. Proovi hoopis mõnda sinu jaoks uut ja huvitavat trenni. Selleks võib olla mõni pallimäng või veetreening, näiteks SUP-lauaga sõitmine.