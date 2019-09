Mida teha, kui lapsel on stress ja ta ei taha enam kooli minna? 

See ei tähenda tingimata, et peaksime suhtuma muresse kui tõsisesse probleemi. Oluline on kaasa mõelda, et laps oskaks oma enesetunnet jälgida, ennast väljendada ja omandaks oskuse vajadusel teiste abi kasutada. Seetõttu ei saa lapse juttu võtta tühisena.

Lapsevanemana on oluline aru saada, et vahel võib lapse kurtmise keel olla sõnadeta – laps võib halvasti magada, söögiisu muutub, raskem võib olla hakkama saada emotsioonidega. Foto: Janko Ferlic/Unsplash

Et lapsel ei tekiks stressi:

Koolis võib stressi tekitada suhtlemine õpetajate või teiste lastega. Kui asi on selles, tuleks koolis arutada, mida on suhtlemise hõlbustamiseks võimalik ette võtta. Kui stress kuhjub ülemäära suurte nõudmiste tõttu õppetöös, tasub ka seda arutada nii lapse kui ka õpetajatega. Üle võiks vaadata ka enda ootused, millest lapsele õppetööga seoses märku anname – võib-olla peaks neid muutma.