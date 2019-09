NIPID | Kuidas triikimine lihtsaks teha ja ideaalselt sirge triiksärk saada? 

Lihtsa triikimise nipid:

Triigi piki riidekiudu – siis ei veni esemed välja.

Kahekordseid esemeid triigi esmalt pahemalt poolt, siis õigelt poolt.

Et vältida suurte esemete nagu kardinate ja linade üle triikimislaua põrandale vajumist, pane triikimislaua taha tool, mille peale need langeda saavad.

Tumedaid puuvillaseid riideid triigi pahemalt poolt, et õigele poolele ei tekiks läikivaid kohti.

Triigi riideeset alati ümber nööpide, iludetailide ja lukkude, mitte kunagi nende pealt. Vastasel juhul rikud nii riidedetaile kui ka triikrauda.

Reljeefsete tikandite ja kaunistuste puhul pane rõiva parem pool paksule froteerätikule ja triigi eset pahemalt poolt. Nii ei suru sa kaunistust lamedaks.

Rõivaste vooder võib vajada madalamat triikimistemperatuuri.

Ära kunagi triigi määrdunud rõivaid, sest triikraua kuumus kinnitab mustuse kangasse.

Pärast triikimist jäta riided enne kappi panekut veidikeseks ajaks jahtuma ja tuulduma. Nii püsivad need paremini sirged.

Selleks et meeste triiksärk või naistepluus juba pärast pesu võimalikult sirge oleks, tuleks see riidepuule kuivama riputada. Õige aeg selle triikimiseks on siis, kui pluus on veel veidi niiske. Foto: Craig Adderley/Pexels

Ideaalselt sirge triiksärk

Selleks et meeste triiksärk ja naistepluus juba pärast pesu võimalikult sirge oleks, tuleks see pesust tulles riputada riidepuule kuivama. Õige aeg triikimiseks on siis, kui pluus on veidi niiske. Juhul, kui särk on jõudnud siiski täielikult kuivada, pritsi see pihusega pudelist veega enne triikimist niiskeks.

Hea tulemuse saamisel on oluline riideeseme detailide õige triikimise järjekord.

Triigi triiksärki nii:

1. Alusta kraest. Triigi kraed esmalt pahemalt poolt, seejärel paremalt poolt. Triigi väikeste liigutustega nurkade poolt keskosa poole. Ühe liigutusega üle krae tõmmates jäävad sisse voldid.

2. Teisena passe. Säti särk triikimislaua kitsamale osale, et passe ehk särgiosa, mis jääb eest ja tagant õlgade vahele, oleks sirge. Jällegi alusta triikimist pahemalt poolt liigutustega õlaõmbluse suunas.

3. Mansetid. Mansetid peaksid olema triikimise ajal kinni nööbitud. Järgi triikimisel sama põhimõtet, et kõigepealt pahemalt poolt, siis paremalt.

4. Selg. Särgi seljaosa triikimiseks laota see triikimislauale ja pinguta sirgeks.

5. Varrukad. Varrukate triikimine võib olla paras katsumus. Kui käiselauda pole, veendu, et mõlemad varrukakihid oleksid siledalt kohakuti. Triikimissuund on õmbluste poole. Silu ka manseti juures olevat volti.

6. Hõlmad. Alusta särgi hõlmade triikimist taas pahemalt poolt. Paremalt poolt triikides väldi üle nööpide triikrauaga tõmbamist, sest need võivad kuumusega puruneda või üles sulada.

7. Viimistle. Lõpetuseks silu krae veel kord triikrauaga üle, voldi see käega alla ja vajuta vormi.

8. Riputa särk riidepuule. Vormi hoidmiseks pane kinni kõik särgi nööbid.

9. Pane triiksärk kappi, kui see on täielikult jahtunud.

Kas teadsid? Peale selle, et triikraud silub inetud voldid ja kortsud, määrdub triigitud pesu aeglasemalt. Veelgi enam – triikimine hävitab bakterid ja tolmulestad. Seega võiks ka värskelt pestud voodipesu kuuma triikrauaga üle lasta.