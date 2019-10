Erik Orgu 10 nõuannet, et pimedal ajal oleks rohkem energiat 

Tee üks või kaks päikesereisi

See on kõige kindlam viis laadida keha päikeseenergiaga ja tuua leevendust stressile, mida põhjustab külm kliima. Reisil olles kindlasti lae oma akusid, mitte

ära tühjenda neid. See tähendab, et eelkõige pööra tähelepanu tervislikule toitumisele ja ära tarvita puhates alkoholi, sest nii kestab reisilt saadud energialaeng veel mitu nädalat.



Söö troopilisi puuvilju

Pimedal ajal tehakse tihti viga, et lõpetatakse vitamiinirikaste troopiliste puuviljade ja marjade söömine, sest arvatakse, et pole enam nende hooaeg. See pole õige. Osa troopikaviljade kõrgaeg on just talvel. See, et tunneme ennast suvel paremini kui talvel, on suuresti tänu sellele, et sööme siis rohkelt värskeid marju ja puuvilju.



Söö värskeid aedvilju

Veel on halb, et lõpetatakse värskete köögi- ja juurviljade söömine ning minnakse üle konserveeritud toidule ja kuumutatud roogadele, näiteks süüakse palju suppi ja putru. See võib olla meeldiv ja maitsev, aga kahjuks on see müüt, et selline toit meile sooja annab. Tegelikult langetab taimede liigne ja ebavajalik kuumutamine nendes olevate toitainete kvaliteeti. Parem on endiselt süüa rohkelt salateid ja ka näksimiseks endale juurikaid kaasa puhastada.



Tee midagi uut ja põnevat

Suvel on palju põnevaid ja uudseid tegevusi, mis meid rutiinist välja raputavad. Avarda ka sügistalvel oma silmaringi ja tee midagi, mis pakub sulle huvi ja teeb tuju heaks. Tegevus ei pea olema tingimata füüsiline. Mine näiteks teatrisse või mõnele muule huvitavale üritusele, mis viib su mõtted mujale ja kodust välja.



Võta D-vitamiini

Eestis läbi viidud uuring näitas, et peaaegu 70%-l meist on D-vitamiini defitsiit kuudel, mis sisaldavad R-tähte ehk septembrist-aprillini. Nendel kuudel ei paista piisavalt päikest ja puudujääki ei paranda ka solaarium. Minu soovitus on lasta kontrollida oma D-vitamiini taset ja vastavalt sellele tarvitada vitamiini toidulisandina. Kui annad kehale piisavalt väärtuslikku vitamiini, paraneb enesetunne juba lühikese aja möödudes.