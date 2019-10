Suure vitamiinisisaldusega jõuline kibuvits: hinnatud nii loodusravis kui nahahoolduses 

Kibuvitsalehti korjatakse noorelt enne aromaatsete õite puhkemist. Õisi, millest saab teha maitsevett, teed, moosi, lõhnakotte ja valmistada kaunistusi, korjatakse tavaliselt suve esimesel poolel. Praegu on aga just õige aeg hankida

punaseks värvunud kibuvitsamarju. Tee seda soovitatavalt kinnastega päikeselise ja kuiva ilmaga, mil marjade heade koostisainete sisaldus on maksimaalne. Siis on soovi korral marjadelt ka lihtsam seemneid eemaldada.

Pärast esimesi miinuskraade lähevad viljad pehmeks ja veidi magusamaks. Ka siis on neid veel sobilik koguda.



Miks marju korjata?

Kibuvitsamarjad sisaldavad 20 korda rohkem C-vitamiini kui apelsinid. Peale selle leidub neis A-, B- ja E-vitamiini ning rauda, mangaani, fosforit, oomega-3- ja oomega-6-rasvhappeid. Kibuvitsamarjadel teatakse olevat ka vereloomet soodustav, kergelt lahtistav ja kuseeritust soodustav mõju.