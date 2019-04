Eduka netišopingu meelespea 

Internetis ostlemine on lihtne, aega säästev ja kõigile kättesaadav viis uuendada oma garderoobi. Sageli leiab netipoodidest ka esemeid, mille suurust pole kaupluses saada või mis on poes läbi müüdud. Samuti on veebikaubamajad parimad, kui otsid selga midagi ainulaadset või kohalike poodide valikust erinevat. Ka suurte allahindluste ajal on veebis tunduvalt mugavam šopata kui rahvarohkes kaubamajas soodsate kingade eest võidelda.