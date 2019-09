Ettevaatust, tuleoht! Nende nippide abil hoiad ahjud ja lõõrid korras!

Kasuta alati kuiva küttematerjali

See, kui palju tahma ja pigi küttekoldesse, lõõridesse ja korstnasse tekib, sõltub eelkõige kasutatavast küttematerjalist. Ahju peab kütma kvaliteetse ja kuiva halupuuga, sobivad kõik puuliigid. Halud võiks tuppa sooja tuua juba kütmisele eelneval päeval, et need soojeneksid toatemperatuurini ja halgude pind jõuaks välise õhu niiskusest kuivada. Märjast küttepuust eraldub vett, mis ei lase puidul korralikult põleda, kuid niiskus ja pikk madal temperatuur tekitavad pigi. Kui kahtled, kas küttepuud on piisavalt kuivad, osta selle kontrollimiseks niiskusmõõdik.